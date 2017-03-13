Росія почала раптову перевірку боєготовності військ на півдні країни

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З'єднання вже підняті по тривозі і приведені у найвищу ступінь бойової готовності

У російському Південному військовому окрузі (ПВО) оголосили раптову перевірку боєготовності військ. Про це пише «РИА Новости» із посиланням на прес-службу округу.

До заходу залучили близько шести тисяч військовослужбовців і 1,5 тисячі одиниць техніки.

«Командувач військами ПВО дав старт раптовій перевірці бойової готовності низки з'єднань і військових частин, дислокованих у Краснодарському і Ставропольському краях, Астраханській та Волгоградській областях, Карачаєво-Черкесії та Адигеї, а також підрозділів російських військових баз у республіках Вірменія і Абхазія», – йдеться в повідомленні.

Метою раптової перевірки назвали оцінку підготовки підрозділів до виконання завдань за призначенням та рівня бойової виучки.

З'єднання вже підняті по тривозі і приведені у найвищу ступінь бойової готовності, а також перекинуті у призначені райони (в тому числі на незнайомі полігони). Там вони почали маскувати техніку і приводити її в бойові позиції.

«На полігонах округу буде проведено тактичні навчання з бойовою стрільбою, а також контрольні заняття з основних предметів бойової та спеціальної підготовки», – розповіли у відомстві.