Росія посилює війська – злякалася «загрози» з України

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Сергій Шойгу

Шойгу перейнявся військово-політичною обстановкою на південному сході України

Міністерство оборони Росії планує зміцнити південні війська через ситуацію в Україні і на Північному Кавказі. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає Life.ru.

«Важливо зазначити, що військово-політична обстановка на південно-західному стратегічному напрямку залишається нестабільною. Негативний вплив на неї справляє перш за все ситуація на південному сході України і діяльність міжнародних терористичних організацій і угруповань на території Північного Кавказу», – сказав він.

Шойгу додав, що за таких умов потрібно вдосконалювати бойовий склад військ, набирати контрактників, оснащувати війська новим озброєнням і технікою.

Крім того, Шойгу зажадав забезпечити безпеку польотів авіації російських збройних сил. «Для підвищення мобільності військ, поліпшення їх оперативного постачання, прикриття від нападу з повітря і підтримки на полі бою потрібно забезпечити безпеку польотів», – наголосив російський міністр.