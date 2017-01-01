Росія повезе кримське вино на виставку в Італію, не зважаючи на санкції

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Кримське вино

В 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин і алкогольних напоїв

Росія, що уперше організовує національну експозицію на міжнародній виставці вин і спиртних напоїв Vinitaly-2017 в італійській Вероні, має намір везти туди продукцію з окупованого Криму.

Про це повідомляє Мінсільгосп РФ.

«На національному стенді (виставки - ред.) будуть представлені як об'єднані регіональні експозиції Республіки Крим і Севастополя, Ростовської області і Республіки Дагестан, Краснодарського і Ставропольського краю, так і експозиції великих російських виробників вина – «Фанагория», «Цимлянские вина», «Кубань-Вино», Alma Valley, - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин і алкогольних напоїв. Під санкції потрапили «Азовський лікеро-горілчаний завод», національне виробничо-аграрне об'єднання «Массандра», «Агрофірма «Магарач» і «Завод шампанських вин «Новий світ». У тому ж році Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США і Європейський союз не визнали анексію Криму, в 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії і компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами Криму.