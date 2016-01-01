Росія продовжує торговельну агресію проти України – Мінекономіки

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Зараз Україна має потужну підтримку своєї позиції проти РФ у СОТ на всіх рівнях

Протягом останніх двох років Україна змушена постійно боротися проти агресії Російської Федерації не лише у військовій, інформаційній сферах, а й у торговельній. Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська під час зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

Торговий представник України згадала і про заборону експорту українських товарів і підвищення мит, обмеження торгівлі з третіми країнами, а також інформаційні атаки з метою дискредитації України в очах потенційних інвесторів.

«У закордонних медіа була значна кількість публікацій про те, що немає реформ в економічній сфері, що інвестори йдуть з України. Ці матеріали базувалися частково на приводах, які ми давали самі, а частково були «роздуті». Це також є частиною економічної агресії», – зазначила Микольська.

При цьому вона визнала, що через низку своїх дій Україна довгий час не сприймалася як надійний торговельний партнер.

«Наше завдання в останні два роки полягало у тому, щоб, по-перше, протидіяти агресії, а по-друге – довести, що ми є надійним торговельним партнером, з яким можна говорити. Ми можемо ухвалювати рішення, з якими можуть не погоджуватися наші партнери, але ми повинні з ними про це комунікувати, доносити до них нашу аргументацію, слухати їхню позицію і давати їм контраргументи», – пояснила Микольська.

За її словами, у протидії агресії РФ Україна повинна йти шляхом, яким іде СОТ, – «поступово пройти всі інстанції і дійти до процедури з врегулювання суперечок».

«Зараз ми маємо потужну підтримку нашої позиції проти РФ у СОТ на всіх рівнях. Всі чудово розуміють, що це агресія, торговельна війна, а не окремі обмеження, як позиціонує РФ. Сподіваюся, що, вигравши ті справи, які у нас є в СОТ, ми будемо рухатись далі», – наголосила Микольська.