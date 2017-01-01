Росія сприймає кримських татар і українців як перешкоду у Криму – представники України в суді ООН

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Росія сприймає кримських татар і українців як перешкоду для домінування у Криму

Росія маніпулює даними щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, передає Радіо Свобода.

Про це під час публічних слухань у Міжнародному суді ООН в Гаазі 8 березня заявив один із представників інтересів України Джонатан Ґімблетт, реагуючи на виступ російської сторони у суді напередодні.

Ґімблетт зокрема наголосив, що Росія дискримінує неросіян у Криму.

«Росія сприймає кримських татар і українців як перешкоду для російського домінування у Криму», – сказав він.

За словами Ґімблетта, коментуючи ситуацію в Криму, російська сторона під час суду у Гаазі «представила альтернативну реальність».

Представник інтересів України спростував заяву російської сторони, що російська влада докладає зусиль для забезпечення прав людини у Криму. Ґімблетт зокрема нагадав про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, а також про зникнення кримських татар на півострові.

Ґімблетт також нагадав, що «Конституція» Криму однаково визнає як російську, так і українську та кримськотатарську мову, але по факту на півострові панує російська мова. Зокрема, сказав він, абсолютна більшість медіа на півострові російськомовні – так само, як і, наприклад, вивіски на адміністративних будівлях. Ґімблетт зазначив, що аналогічний стан справ поширюється і на освіту на півострові.

Крім того, в кампанії культурного знищення щодо неросійських етнічних груп у Криму заявив в ході слухань у середу і доповідач від української сторони, професор міжнародного права з Нью-Йорка Гарольд Гонджу Ко.

«Росія заявляє про заборону фінансування тероризму на сході України, а тим часом, фінансує терор. В Криму Росія заявляє про викорінення всіх форм расової та етнічної дискримінації, натомість, веде там кампанію культурного знищення щодо неросійських етнічних груп», – сказав він.

Напередодні російська сторона на суді у Гаазі спростовувала звинувачення у дискримінації і порушенні прав національних меншин у Криму.

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи на час розгляду справи.

Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.