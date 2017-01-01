Росія стягнула до кордону з Україною 18 тисяч військових – Міноборони

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Росія випробує в Україні нові форми і способи ведення бойових дій, новітні зразки озброєння та військової техніки

Росія зосередила поблизу кордонів з Україною близько 18 тисяч військовослужбовців та велику кількість військової техніки.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Руснак під час засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО в Києві 5 квітня, повідомляє «Укрінформ».

«На території Російської Федерації, у безпосередній близькості до кордону України на сьогодні розгорнуто підрозділи російських збройних сил чисельністю понад 18 000 військовослужбовців, близько 1370 танків та бойових броньованих машин, близько 300 артилерійських систем та систем залпового вогню, близько 700 бойових літаків та вертольотів, 24 бойових кораблі», – розповів він.

За словами першого заступника міністра оборони, Росія випробує в Україні нові форми і способи ведення бойових дій, новітні зразки озброєння та військової техніки.

Руснак зазначив, що до кінця 2018 року Генеральний штаб збройних сил Росії планує повністю розгорнути 20 та 8 армії у Воронезькій та Ростовській областях.