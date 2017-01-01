Росія, Туреччина та Іран узгодили зони безпеки у Сирії
- Сьогодні, 17:30
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Частина делегації сирійської опозиції залишила переговори на знак протесту проти того, що документ підписав Іран
Росія, Туреччина та Іран, посередники на сирійських мирних переговорах у Казахстані, підписали меморандум про зони безпеки у Сирії, водночас дехто з представників сирійської опозиції виступив із протестом.
Документ був підписаний 4 травня на засіданні в Астані.
Меморандум передбачає встановлення чотирьох «зон деескалації» у різних частинах Сирії, де внаслідок 6-річної війни між силами уряду президента Башара Асада і повстанцями загинули близько 400 тисяч людей.
Частина делегації сирійської опозиції залишила переговори на знак протесту проти того, що документ підписав Іран.
Іран і Росія підтримують сирійський уряд у війні, Туреччина підтримує опонентів Асада.
«Ми не приймаємо залучення Ірану як країни-гаранта», – вигукнув член опозиційної делегації у той час, як виступав міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов.
Сирійська опозиція висловлювала невдоволення участю представників Ірану в конференції, звинувачуючи Тегеран у тому, що він є стороною конфлікту.
Джерело: Радіо Свобода