Росія утримує в полоні 120 українців, - СБУ

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Найближчим часом Україна передасть 15 осіб зі списку на звільнення, наданого представниками окремих районів Донецької та Луганської областей

У заручниках на території України, захопленій російськими військами, знаходяться 110 осіб, ще 10 - на території самої Росії.

Про це заявив радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «Інтер».

«Заручниками, офіційно за даними служби безпеки, вважаються незаконно утримувані особи в Донецьку, Луганську - їх 110 осіб, крім цього ще десять наших героїв знаходяться незаконно на території Російської Федерації, а різниці ніякої немає, є певна процедура. І коли хтось намагається знизити ці цифри, ми говоримо, що це життя наших хлопців», - сказав Тандіт.

Він нагадав, що найближчим часом Україна передасть 15 осіб зі списку на звільнення, наданого представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.