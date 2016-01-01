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    Росія веде кібервійну проти Великобританії – The Times

    • 20 Грудня, 10:57
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    РНБО Великобританії розгляне дії Росії проти Британії та її союзників і обговорить можливі заходи у відповідь

    Офіційні особи уряду Великобританії вперше визнали, що Росія веде проти країни кампанію із застосування пропаганди і нетрадиційних засобів ведення війни, пише The Times. «Високопосадовці британського уряду вважають, що Москва стоїть за злагодженими зусиллями з послаблення Великобританії засобами шпигунства, дезінформації, кібератак і поширення неправдивих новин», – пояснює журналістка Дебора Хейнс.

    «За кілька тижнів Тереза Мей головуватиме на засіданні Ради національної безпеки, що розгляне дії Росії проти Британії та її союзників і обговорить можливі заходи у відповідь. За деякими відомостями, два місяці тому на нараді в верхах у секретаріаті кабінету міністрів співробітники розвідки і високопоставлені держслужбовці висловили стурбованість зростаючим масштабом російської загрози», – йдеться в статті.

    Лунають побоювання, що російські агенти, в тому числі британські громадяни, проникли в британські інститути і компанії. Увечері в п'ятницю стало відомо, що кілька вчених з Кембриджа, побоюючись кремлівського впливу, припинили брати участь у форумі, присвяченому дослідженням розвідки, йдеться у статті. «Співробітники військової розвідки тісніше співпрацюють з МІ-5 З питань Росії, в тому числі з огляду на необхідність ловити шпигунів», – пише газета.

    Експерти з питань безпеки закликають прем'єр-міністра Мей створити «кабінет воєнного часу» (так у 1940–1945 роках називався коаліційний уряд Великобританії. – Ред.) або хоча б розробити загальноурядову стратегію.

    Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

    Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.

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