Росія, відчуваючи зневагу з боку Трампа, прагне перезавантаження відносин, - The New York Times

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Фото The New York Times Володимир Путін

Оточення Путіна знаходять виправдання холодності Трампа, але почуваються ображеними

Оскільки під час американської президентської кампанії Росія була в центрі уваги і Дональд Дж. Трамп, будучи кандидатом, не шкодував теплих слів для президента РФ Володимира Путіна, Кремль смакував зоряну роль зовнішньополітичного партнера номер один адміністрації Трампа, - пише The New York Times.

Однак, як підкреслюється у статті, замість цього, президент Трамп вшановує Терезу Мей, Джастіна Трюдо і Абдулу-Фаттаха в Білому домі і в своєму маєтку Мар-а- Лаго, влаштовує пишний обід для китайського президента Сі Цзіньпіна, а Путіну довелося» задовольнитися трьома жалюгідними телефонними розмовами з моменту інавгурації Трампа».

«Вони відчувають зневагу», - зазначено у матеріалі.

Видання нагадує, що під час третього телефонної розмови Трампа з Путіним у вівторок ввечері два президенти домовилися тісніше координувати свої дії щодо Сирії і Кореї і, можливо, зустрітися в кулуарах саміту «великої двадцятки» в Гамбурзі на початку липня.

«Російські кола стандартно пояснюють холодність президента Трампа тим, що зовнішньополітичні бюрократи не дають Трампу бути Трампом, коли справа стосується Росії», - пише The New York Times. «Трамп відмовився від думки провести окрему зустріч раніше, побоюючись істерики його ворогів в США», - написав у своєму Twitter член Ради Федерації РФ Олексій Пушков.

«З іншого боку, як зазначив Фролов, Кремль оцінив те, що адміністрація Трампа, за великим рахунком, мовчить про російські внутрішні проблеми, зокрема, утиски опозиційних лідерів, арешти учасників політичних протестів і переслідування і тортури гомосексуалів в Чечні», - йдеться у статті.