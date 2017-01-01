Росія вкрала з українських родовищ три мільярди кубів газу

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Фото: УНІАН Українське газове родовище в Чорному морі

У 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією

Із початку окупації Криму Росія з українських родовищ на шельфі Чорного моря викачала мільярди кубометрів газу.

Про це заявила глава компанії «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова, повідомляє «Крим.Реалії».

«Одеське родовище – найбільше, яке введено в експлуатацію в 2011-12 роках. І з нього найбільша кількість газу на сьогодні видобувається і постачається до Криму. Тобто фактично за 2014 рік з нього нелегітимною владою Криму, тобто Російською Федерацією, було видобуто 1 мільярд 117 мільйонів кілометрів. У 2015 році – 980 мільйонів кубометрів і в 2016 р., відповідно, 880 мільйонів», – сказала Нєжнова.

Як відомо, у 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було відтворено на материковій частині України.

У грудні 2015 року прес-служба захопленого кримського «Чорноморнафтогазу» повідомила, що дві сучасні бурові установки В-312 і В-319 загальною вартістю понад 25 мільярдів рублів переміщені із зони Одеського газового родовища до Криму «у зв'язку зі складною міжнародною обстановкою, ризиками втрати життєво важливих активів».

Служба безпеки України надіслала пропозиції в українське Міністерство закордонних справ з приводу «націоналізованого» російською владою Криму підприємства «Чорноморнафтогаз», що здійснив переміщення цих установок, і запровадження відповідних санкцій. Також в СБУ зазначили, що для захисту національних інтересів Україна подала міжнародний позов до Стокгольмського арбітражу.