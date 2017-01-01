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    Росія заочно арештувала Яценюка. Юрист пояснив наслідки для екс-прем'єра

    • Сьогодні, 14:14
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    Арсеній Яценюк
    Арсеній Яценюк

    Яценюк може оскаржити рішення суду, і для цього він має два шляхи

    Рішення російського суду про заочний арешт колишнього прем'єра України Арсенія Яценюка потрібне для оголошення його у розшук в Інтерпол, однак це для Росії – безперспективне заняття. Про це у коментарі «Главкому» розповів юрист Денис Бугай.

    «Щодо Інтерполу – це абсолютно безперспективна ситуація для РФ. Бо ж однозначно Інтерпол – і він це неодноразово доводив на прикладах Яроша, Коломойського – не виконуватиме запити РФ подібного характеру, оскільки тут є політичний аспект. Моя оцінка: тут більше піару, ніж юриспруденції», – зазначив він.

    Бугай додав, що Яценюк може оскаржити рішення суду, і для цього він має два шляхи. Перший – оскаржити рішення в російському суді, подати апеляцію. «Але я не бачу сенсу цього робити, бо це буде своєрідним визнанням цього юридичного процесу. Якби я був адвокатом Яценюка, я б рекомендував йому у жодному разі цього не робити», – пояснив він.

    Другий можливий для Яценюка шлях – після подання РФ заявки в Інтерпол подати свої заперечення в цю структуру. «Комісія з апеляції Інтерполу розгляне його і, я прогнозую, звісно ж, відмовить», – сказав юрист.

    Нагадаємо, Єсентукський райсуд Ставропольського краю Росії збирається заочно арештувати лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка. Його обвинувачують в «участі в стійкій збройної групі (банді) або в здійснюваних нею нападах»; «відповідальності за готування до злочину і за замах на злочин»; «умисному вбивстві за обтяжуючих обставин». Яценюк вважає, що це «звичайно, повна і схиблена маячня».

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