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    Росія звинуватила Україну у незаконних обмеженнях торгівлі

    • Сьогодні, 19:36
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    Глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін
    Глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін

    Росія поскаржилася Світовій організації торгівлі на обмеження з боку України

    Росія, країна-агресор, яка анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, вважає, що Україна порушує міжнародне право. РФ направила до Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями щодо РФ, які вводяться Україною. Про це повідомив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін, передає «Інтерфакс».

    «Російське представництво при СОТ у Женеві направило до органу з вирішення спорів СОТ і уряду України запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями, заборонами, особливими вимогами і процедурами щодо російських товарів, послуг та осіб на українському ринку, а також щодо транзиту через Україну, які постійно вводяться, починаючи з 2014 року», - сказав Орєшкін.

    Міністр додав, що про це він, зокрема, повідомив главі СОТ на зустрічі, що відбулася.

    За словами Орешкіна, Україна «системно і свідомо порушує свої міжнародні зобов'язання, ігноруючи правила міжнародної торгівлі, інші норми міжнародного права, зобов'язання щодо транспарентності процедур розробки та введення заборон та інших обмежень у торгівлі».

    Росія СОТ санкції
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