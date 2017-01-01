Росіяни заявили, що п’ять європейських компаній дадуть €4,75 млрд на «Північний потік-2»

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Будівництво «Північного потоку»

«Газпром» повідомив, що Nord Stream 2 AG підписала угоди з компаніями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall

Російський газовий монополіст «Газпром» заявляє, що Nord Stream 2 AG підписала з компаніями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall угоди про фінансування проекту газопроводу «Північний потік-2», які нададуть 50% від вартості проекту в €9,5 млрд. Про це пише ТАСС.

«Сьогодні зроблено ще один важливий крок у реалізації проекту «Північний потік-2», який відповідає потребам Європейського союзу в додатковому імпорті газу і тим самим підвищує надійність газопостачання Європи. Nord Stream 2 AG підписала з компаніями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall угоди про фінансування проекту газопроводу «Північний потік-2». П'ять європейських компаній зобов'язуються надати довгострокове фінансування в обсязі 50% від загальної вартості проекту, яка на даний момент оцінюється в €9,5 млрд», - йдеться в повідомленні «Газпрому».

Таким чином, за даними росіян, внесок кожної з компаній складе до €950 млн. Єдиним акціонером проектної компанії Nord Stream 2 AG залишиться «Газпром».

Раніше для планування, будівництва і експлуатації газопроводу була створена швейцарська Nord Stream 2 AG, яка зараз повністю належить «Газпрому». Передбачалося, що іноземні партнери «Газпрому» викуплять частки в підприємстві. «Газпрому» в СП повинно було належати 50%, німецьким Uniper (раніше E.ON) і BASF/Wintershall, англо-голландській Shell, австрійській OMV, французькій ENGIE - по 10% кожній. Відповідну заявку компанії направили німецькому і польському антимонопольним регуляторам, однак польський регулятор висловив заперечення щодо створення спільного підприємства для реалізації «Північного потоку-2», і відповідна заявка була відкликана.

Введення «Північного потоку-2» намічено на кінець 2019 р. Трубопровід повинен пройти по дну Балтійського моря від російського узбережжя до узбережжя Німеччини. Пропускна здатність кожної з двох ниток - 27,5 млрд куб. м в рік. Новий газопровід повинен подвоїти потужність першого «Північного потоку», маршрут якого в основному і повторить.

Капітальні витрати раніше оцінювалися в €8 млрд, а загальна вартість проекту з урахуванням залучення проектного фінансування - в €9,9 млрд.