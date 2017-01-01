Російська армія підняла в небо вертольоти на кордоні з окупованим Кримом

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На території окупованого Криму, поблизу адмінкордону, прикордонники зафіксували російські вертольоти та незначні переміщення військової техніки

Минулої доби українські прикордонники зафіксували підвищення активності ЗС РФ поблизу адмінкордону із тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Зокрема, прикордонники Херсонського та Бердянського загонів спостерігали три російські вертольоти, які здійснювали польоти вздовж адмінкордону, без його перетину. Також зафіксували на тимчасово окупованій території аеростат типу «Рись», який було піднято з метою відеоспостереження. Про дані зміни в обстановці поінформовано взаємодіючі підрозділи Збройних сил України.

Крім того, поблизу адміністративного кордону прикордонники спостерігали переміщення незначної російської військової техніки та особового складу на позиціях ЗС РФ.