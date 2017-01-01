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    Російська армія в окупованому Криму готується до наступу - прикордонники

    • Сьогодні, 20:47
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    Російські військові
    Російські військові

    РФ нарощує військовий потенціал на анексованому півострові

    Росія нарощує військовий потенціал в окупованому Криму, готуючись до наступу. Про це йдеться у відеосюжеті, яке опублікувала Державна прикордонна служба України.

    «У кримчан викликає занепокоєння авральне нарощування військового потенціалу Росії на анексованій території. Як стверджують експерти, характер озброєння на півострові говорить про те, що держава-агресор готується аж ніяк не до оборони, а до подальшого наступу», - йдеться в сюжеті.

    Зазначається, що мілітаризація Криму є загрозою не тільки Україні, а й усім країнам Чорноморського регіону.

    «Вздовж адмінкордону прикордонники постійно фіксують моніторингові польоти вертольотів Мі-8 і активні пересування катерів берегової охорони акваторії Чорного моря», - відзначають в Держприкордонслужбі, наголошуючи, що літаки літають занадто низько.

    З березня російські війська відновили також використання аеростата «Рись».

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