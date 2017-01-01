Російська поліція пояснила облиття кислотою активістки «Яблука» сваркою з перехожим

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Наталія Федорова

Жінці плеснули в обличчя хімічним розчином

Глава московського відділення партії «Яблука» Сергій Мітрохін звинуватив поліцію в розробці «свідомо брехливої версії» нападу на активістку партії Наталію Федорову, якій 28 квітня плеснули в обличчя невідомою рідиною.

«Поліцейські кажуть, що, за даними відеокамер, вона по дорозі з магазину розмовляла зі злочинцем і через щось із ним посварилася. Ось він, мовляв, і помстився. Але вона йшла не з магазину і ні з ким не спілкувалася», - написав Мітрохін в Фейсбуці.

Політик повідомив, що попросив главу московської поліції взяти розслідування нападу під особистий контроль через бездіяльність співробітників ОВС «Черемушки» в минулих випадках тиску на Федорову, однак цього зроблено не було.

Наталія Федорова, за словами Мітрохіна, «почуває себе погано». У неї, як і раніше, не бачить одне око.

Нагадаємо, напад на активістку «Яблука» Наталію Федорову стався вдень 28 квітня в Москві. Їй плеснули в обличчя невідомою хімічною розчином, після чого у неї пропав зір. Жінка була госпіталізована.

Наталія Федорова протягом декількох років виступає проти реконструкції магазину на Нахімовському проспекті, який планується надбудувати і обладнати підземною парковкою. За словами Сергія Мітрохіна, під час обговорень цих планів активістці погрожували вбивством. Федорова також брала участь в пікеті «Яблука» проти програми реновації в Москві.

Джерело: Медуза