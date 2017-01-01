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    Російське «победобесие» добралось до Сирії

    • Сьогодні, 22:31
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    Акцію «Георгіївська стрічка» росіяни планують провести в містах Алеппо та Латакія

    Акція «Георгіївська стрічка»вперше стартувала на території державного університету в столиці Сирії Дамаску.

    Біля медичного факультету студенти кафедри російської мови менш ніж за півгодини роздали понад 1,5 тисячі стрічок разом з пам'ятками на арабській мові, де коротко пояснюється важливість символу в історії Росії і її народу.

    «Для нас важливий символ перемоги, і ми його знаємо і шануємо. Як у вас є символ перемоги над фашизмом, ми хочемо, щоб у нас з'явився символ і свято перемоги над тероризмом ... За допомогою Росії ми переможемо», - зазначив керівник кафедри російської мови Дамаського університету Мамдух Абу-аль-Лувей.

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    Російське «победобесие» добралось до Сирії
    Російське «победобесие» добралось до Сирії
    Російське «победобесие» добралось до Сирії
    Російське «победобесие» добралось до Сирії
    Російське «победобесие» добралось до Сирії
    Російське «победобесие» добралось до Сирії

    Акцію «Георгіївська стрічка» росіяни планують провести в найближчі дні за межами сирійської столиці - в містах Алеппо та Латакія.

    Довідка: Георгіївська стрічка чорного і жовтого (у пізніших варіантах – оранжевого) кольорів разом з орденом Святого Георгія з'явилася в 1776 році за указом імператриці Катерини II. У 1917-му більшовики заборонили царські нагороди. Своє нове народження стрічка отримала в 1942 році, коли радянський уряд заснував її під назвою «Гвардійська стрічка». Її видавали як відзнаку бойовим частинам і кораблям, які здобували звання «гвардійські» за особливі заслуги.

    Використовувати георгіївські стрічки як знак пам'яті про перемогу у Великій Вітчизняній війні у 2005 році запропонували в редакції російського агентства «РИА Новости».

    У 2014 році георгіївська стрічка стала розпізнавальним знаком сепаратистів в Україні. У Верховній Раді було зареєстровано законопроект про заборону георгіївської стрічки в Україні.

    акція студенти
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