Російське «победобесие» добралось до Сирії

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Акцію «Георгіївська стрічка» росіяни планують провести в містах Алеппо та Латакія

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Акція «Георгіївська стрічкавперше стартувала на території державного університету в столиці Сирії Дамаску.

Біля медичного факультету студенти кафедри російської мови менш ніж за півгодини роздали понад 1,5 тисячі стрічок разом з пам'ятками на арабській мові, де коротко пояснюється важливість символу в історії Росії і її народу.

«Для нас важливий символ перемоги, і ми його знаємо і шануємо. Як у вас є символ перемоги над фашизмом, ми хочемо, щоб у нас з'явився символ і свято перемоги над тероризмом ... За допомогою Росії ми переможемо», - зазначив керівник кафедри російської мови Дамаського університету Мамдух Абу-аль-Лувей.

Акцію «Георгіївська стрічка» росіяни планують провести в найближчі дні за межами сирійської столиці - в містах Алеппо та Латакія.

Довідка: Георгіївська стрічка чорного і жовтого (у пізніших варіантах – оранжевого) кольорів разом з орденом Святого Георгія з'явилася в 1776 році за указом імператриці Катерини II. У 1917-му більшовики заборонили царські нагороди. Своє нове народження стрічка отримала в 1942 році, коли радянський уряд заснував її під назвою «Гвардійська стрічка». Її видавали як відзнаку бойовим частинам і кораблям, які здобували звання «гвардійські» за особливі заслуги.

Використовувати георгіївські стрічки як знак пам'яті про перемогу у Великій Вітчизняній війні у 2005 році запропонували в редакції російського агентства «РИА Новости».

У 2014 році георгіївська стрічка стала розпізнавальним знаком сепаратистів в Україні. У Верховній Раді було зареєстровано законопроект про заборону георгіївської стрічки в Україні.