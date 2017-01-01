Російські банки ігнорують указ Путіна: «паспорт «Л/ДНР» - не документ

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В декількох банках офіційно визнали, що в них діють обмеження при роботі з власниками таких «документів»

Російські банки не почали обслуговувати людей з «паспортами» псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР», незважаючи на указ президента Росії Володимира Путіна про визнання цих «документів». Відзначається, що жоден з топ-30 банків прямо не повідомив, що готовий обслуговувати клієнтів з такими «паспортами», — у більшості випадків у банках або не відповіли на офіційний запит агентства, або повідомили, що обслуговують лише громадян Росії, пише РБК.

Лише в декількох банках офіційно визнали, що в них діють обмеження при роботі з власниками таких «документів».

В Сбербанку Росії повідомили, що псевдореспубліки офіційно не визнані, а значить їх «документи» не приймаються для банківських операцій. Опитані російські юристи відзначають, що банки Росії повинні працювати з усіма документами, які визнані в рамках російського законодавства, однак пред'явники таких «документів» швидше за все будуть стикатися з такими труднощами.

Нагадаємо, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права. У свою чергу в Кремлі заявили, що визнання «паспортів, виданих бойовиками «ДНР» і «ЛНР», не порушує Мінські угоди, указ Путіна видано з «гуманітарних міркувань», оскільки Україна «блокує ОРДЛО», і люди не можуть оформити паспорти та інші документи.

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