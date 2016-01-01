Російські хакери переїхали на територію так званих ЛНР і ДНР

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Російські хакери переїхали до України

Досі хакери лише гралися поодинокими «тренувальними» атаками на різноманітні українські та європейські заклади

Останнім часом «локацію» багатьох російських хакерських груп та навіть цілих офіційних підрозділів, які займаються кібервійною, було перенесено до Донецька та Луганська. Про це повідомили поінформовані джерела на умовах анонімності, йдеться у статті «Главкома».

Групи хакерів пройшли ґрунтовну підготовку в російських профільних навчальних центрах, їм було надано найсучаснішу техніку, проте досі вони не проявляли особливої активності та обмежувалися лише поодинокими «тренувальними» атаками на різноманітні українські та європейські заклади.

Джерела стверджують, що російські «хакери в погонах» концентруються саме на територіях «молодих республік» для того, аби в слушний момент завдавати ударів не лише по українських установах, а й по інших європейських закладах.

«У випадку ж їх викриття кремлівські чиновники спокійно зможуть позичити в Сірка очі та заявити, мовляв, ми до цього не маємо жодного стосунку. Росія, зрештою, навіть не визнала ні «ДНР», ні «ЛНР» – тож жодним чином не може відповідати за подібну діяльність», – повідомляється у статті.

Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомляв, що Україну обрали полігоном для хакерських експериментів, велику частину з них здійснюють спецслужби РФ. Також він анонсував створення спеціальної лабораторії, що буде протидіяти таким атакам.

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