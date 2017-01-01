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    Російські окупанти арештували у Бахчисараї шестеро кримських татар

    • Сьогодні, 09:10
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    <p>Кримські татари</p> <p>Фото: DW</p>

    Кримські татари

    Фото: DW

    Засідання Бахчисарайського районного суду тривало кілька годин і відбувалося в закритому режимі

    Бахчисарайський районний суд заарештував шість кримських татар, затриманих напередодні силовиками

    Про це повідомляє DW.

    Двох звинуватили в пропаганді забороненої панісламістської організації. Решта отримали покарання за опір співробітникам внутрішніх справ.

    Засідання Бахчисарайського районного суду тривало кілька годин і відбувалося в закритому режимі. Адвокатів допустили тільки до деяких затриманим. Кілька десятків близьких і знайомих обвинувачених не змогли потрапити всередину. Весь цей час вони перебували біля будівлі. Також тут чергували співробітники спецпідрозділу ОМОН.

    Про рішення суду повідомив адвокат одного з обвинувачених Едем Семедляєв. Сейдамет Мустафаєв і Мідатов Муждабаєв, в чиїх будинках провели обшуки, отримали 12 та 3 доби адміністративного арешту. Семедляєв розповів, що його підзахисного Мустафаєва звинуватили в пропаганді символіки забороненої в Росії панісламістською організації «Хізб ут-Тахрір».

    «Матеріали справи були зібрані похабно, видно, що слідчі надто не морочилися. Ми подали клопотання про допит осіб, які проводили експертизу, але суд нам відмовив»,- додав адвокат.

    Одного з шести затриманих, які прийшли до будинків обвинувачених в знак солідарності, відпустили без пояснення причин.

    Азіз Азізов і Мустафа Абдураманов отримали по 7 діб адміністративного арешту. Ремзі Зудієв, що страждає на цукровий діабет і переніс важку операцію на серці, засуджений на 3 доби. Ескендер Меметов отримав дві доби арешту. Шевкету Абдураманову суд виніс рішення про накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Адвокат зазначив, що всі вироки будуть оскаржені у Верховному суді Криму.

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