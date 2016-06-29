Російські пропагандисти знімають зруйновані будинки на Донбасі - розвідка

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Серед журналістів є офіцери частин інформаційного протиборства, які спеціалізуються на зніманні пропаганди

В районі підконтрольного так званій «ДНР» Спартака група російських кореспондентів в суботу, 11 березня, проводила відеозйомку зруйнованих житлових будівель, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Пропагандистів на позиціях 11-го окремого мотострілецького полку 1-го Армійського Корпуса (Донецьк) Збройних сил Російської Федерації також цікавили зруйновані інфраструктурні об'єкти Донеччини. До складу групи увійшли офіцери військових частин інформаційного протиборства ЗС РФ, які спеціалізуються на зніманні фейкових матеріалів з метою дискредитації сил АТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Центр інформаційного протиборства Південного ВО ЗС РФ залучає бойовиків для постановочних пропагандистських відеозйомок з метою показати, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.