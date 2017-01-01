Російські спецназівці проводять навчання в анексованому Криму

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У Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в Криму

У навчаннях задіяні понад 450 військовослужбовців та 100 одиниць спеціальної техніки

Бригада спеціального призначення Южного військового округу Росії перебазувалася на полігони Краснодарського краю і окупованого Криму. Про це 8 квітня повідомили в прес-службі ЮВО, передають «Крим.Реалії».

«У рамках командно-штабного навчання на місцевості, що стартувало напередодні в Ростовській області, з'єднання спеціального призначення Южного військового округу приступило до активної фази навчання. Групи спеціального призначення змішаним способом, автомобільною колоною на бронеавтомобілях «Тайфун» і «Тигр», а також десантувавшись парашутним способом з літаків військово-транспортної авіації, доставлені в райони виконання завдань на полігони Краснодарського краю і республіки Крим», – відзначили в прес-службі.

Зазначається, що до навчань залучили понад 450 військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць спеціальної техніки.

24 березня, у Криму завершилося масштабне командно-штабне навчання з трьома з'єднаннями Повітряно-десантних військ Росії, яке проводилося на полігоні Опук під керівництвом командувача ВДВ генерал-полковника Андрія Сердюкова.

У Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова.