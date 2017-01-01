Російські військові на Донбасі помилково перестріляли один одного: є вбиті

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Крім того, під час чищення великокаліберного кулемету було вбито військового РФ

Військовослужбовці Російської Федерації на Донбасі здійснили помилковий обстріл передових позицій власних підрозділів. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«11 січня ц.р. мінометним розрахунком зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го АК ЗС РФ здійснено помилковий обстріл передових позицій власних підрозділів, у результаті якого вбито одного та поранено трьох військовослужбовців полку», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що під час чищення великокаліберного кулемету було вбито військового РФ.

«12 січня ц.р. у 3-й мотострілецькій бригаді (Горлівка) 1-го АК ЗС РФ під час чищення великокаліберного кулемету, внаслідок порушення порядку розбирання зброї, було вбито військовослужбовця кулеметного розрахунку бригади», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ встановила черговий факт присутності російських військових у «сірій зоні» на Донбасі.