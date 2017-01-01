Російські ЗМІ назвали пріоритетну тему першої зустрічі Путіна і Трампа

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Дональд Трамп і Володимир Путін

Ймовірною темою зустрічі може стати безпека в кіберпросторі

Вірогідною темою перших переговорів при зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна може стати безпека в кіберпросторі.

Як зазначається, на першій зустрічі президенти США і Росії обговорять весь спектр двосторонніх питань та актуальних проблем міжнародного порядку.

«Тема стабільності, довіри та безпеки в кіберпросторі може стати однією з пріоритетних», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Москва запропонувала новій адміністрації США домовитися про запобігання інцидентів у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій.В посольстві США в Росії поки не коментують заявлену тему.

Нагадаємо, в держструктурах США і РФ зараз йдуть переговори про організацію зустрічі Дональда Трмпа і Володимира Путіна в кінці травня в одній з європейських країн.

Джерело: РБК