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    Російські ЗМІ назвали пріоритетну тему першої зустрічі Путіна і Трампа

    • Сьогодні, 06:26
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    Дональд Трамп і Володимир Путін
    Дональд Трамп і Володимир Путін

    Ймовірною темою зустрічі може стати безпека в кіберпросторі

    Вірогідною темою перших переговорів при зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна може стати безпека в кіберпросторі.

    Як зазначається, на першій зустрічі президенти США і Росії обговорять весь спектр двосторонніх питань та актуальних проблем міжнародного порядку.

    «Тема стабільності, довіри та безпеки в кіберпросторі може стати однією з пріоритетних», - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, Москва запропонувала новій адміністрації США домовитися про запобігання інцидентів у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій.В посольстві США в Росії поки не коментують заявлену тему.

    Нагадаємо, в держструктурах США і РФ зараз йдуть переговори про організацію зустрічі Дональда Трмпа і Володимира Путіна в кінці травня в одній з європейських країн.

    Джерело: РБК

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