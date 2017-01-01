Російський міліціонер зізнався у вбивствах 59 жінок

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Колишній міліціонер з Ангарська Михайло Попков

Попкову, засудженому на довічне ув'язнення за вбивство 22 жінок, висунуто звинувачення ще за 47 епізодами

Колишньому міліціонеру з Ангарська (Росія) Михайлу Попкову, засудженому на довічне ув'язнення за вбивство 22 жінок, висунуто звинувачення ще за 47 епізодами.

«Засудженому Попкову висунуто звинувачення ще у 47 убивствах. Цю інформацію слідчим з особливо важливих справ Євгеном Карчевським було озвучено на засіданні суду (щодо продовження терміну арешту Попкову. – Ред.)», – повідомили ТАСС у прес-службі слідчого управління СК РФ по регіону.

Вирок стосовно нього не набув чинності, слідство розслідує нову справу, у зв'язку з чим Попков продовжує перебувати під вартою в іркутському СІЗО.

За даними джерела в правоохоронних органах регіону, сам Попков уже зізнався у 59 вбивствах.

У січні 2015 року екс-міліціонера було засуджено до довічного ув'язнення за вбивство 22 жінок і замах на вбивство ще двох. Тоді ж стало відомо, що він може бути причетний ще приблизно до 20 аналогічних злочинів, за якими він написав явку з повинною. За даними держобвинувачення, про скоєні вбивства він розповідав своїм сусідам по камері.

Вбивства, в яких колишнього міліціонера визнали винним, було скоєно в 1994–2000 рр. У вечірній і нічний час з громадських місць Ангарська зникали жінки. Їхні тіла з ознаками насильницької смерті знаходили на території кількох районів.