Російський піаніст обізвав ректора Київської музакадемії виродком, а студентів – рабами

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Андрій Гаврилов, фото: РИА Новости

Андрій Гаврилов про гастролі в Україні: Я більше сюди не повернусь

Піаніст російського походження Андрій Гаврилов, який гастролює по Україні, став учасником гучного скандалу. На своїй сторінці у соцмережі Facebook Гаврилов назвав ректора Національної музичної академії ім. Чайковського мафіозним виродком, а студентів – рабами.

Як повідомляють джерела «Главкома» в музакадемії, скандал стався через те, що ректор заборонив грати Гаврилову на роялі, який належить музакадемії. Потім керівник навчального закладу нібито подбав про те, щоб столичні фірми, які надають інструмент в оренду, відмовляли Гаврилову у послугах. Спересердя музикант повідомив, що більше не повернеться до України.

«Після того, що сталося... (історія з «викраденням» рояля, мафіозним виродком в чині ректора центральної консерваторії, тупими і нахабними, як всі невільники, музичними студентами-рабами, звиклими до вічного приниження, убитою культурою, ураженим метастазами корупції світом музики), в Україну я не повернуся», – написав Гаврилов на своїй сторінці у Facebook.

«Прощавай, Україно. Світ класики тут ще жалюгідніший і смішніший, ніж усюди в світі, хоча, я думав, що це неможливо», – додав піаніст.

Нагадаємо, піаніст Гаврилов, який постійно проживає у швейцарському Цюриху здобув славу у 70-ті роки минулого століття, ставши переможцем Міжнародного конкурсу ім. Петра Чайковського. В Україні він виступив з концертами у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві і Львові.

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