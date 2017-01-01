Російський поет, який підтримав Україну: заляканий народ не повстане проти путінського режиму

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Олександр Бишев

Народ, точніше біомаса, в Росії залякана і підсаджена на шовіністичний, імперський і пропагандистський наркотик - Бишев

Російський поет, педагог Олександр Бишев переконаний, що росіяни ніколи не повстануть проти чинного президента РФ Володимира Путіна та його режиму. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Гордон».

«Я не вірю, що росіяни самі знесуть Путіна і його режим. Народ, точніше біомаса, в Росії залякана і підсаджена на шовіністичний, імперський і пропагандистський наркотик. Думаю, якщо путінський режим і впаде, то лише в результаті зовнішнього впливу або великої геополітичної поразки, як було з Радянським Союзом під час війни в Афганістані. На протест росіян розраховувати безглуздо», - зазначив він.

Бишев переконаний: реальних 86% підтримки у Путіна в Росії немає, а «є тільки переляк обивателів». «Просто рівень життя в Росії різко впав, кримська ейфорія минула, народ бачить цінники в магазинах, отримує квитанції за коммуналку... Не скажу, що холодильник переміг телевізор, але народ все частіше критично відгукується про владу, нарікання чуються всюди: в чергах, на зупинках громадського транспорту, в поліклініках», - додав він.

Як повідомлялось, 86% росіян називають телебачення основним джерелом інформації про події в країні і в світі.