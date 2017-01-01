Російський політолог пояснив, чому США і ЄС не наважуються на санкції особисто проти Путіна

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Світ боїться реакції глави РФ – Бєлковський

Російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, що антиросійські санкції, що діють нині, є досить ефективними, пише Voice of America.

«Філософія санкцій, як ці санкції замислювалися президентом Обамою і його головним радником з цього питання Деніелом Фрідом, зводилася до того, щоб вбити клин між Володимиром Путіним і елітами, які санкціями незадоволені. А вони незадоволені: заарештовують їхні активи і не дають їздити в євроатлантичний світ, серйозно доводиться коригувати свої життєві стратегії, включаючи освіту для дітей і охорону здоров'я для всієї родини, тож поступово це відбувається – невдоволення в елітах наростає», – зазначив він.

На думку Бєлковського, американські експерти, говорячи про тяжкі наслідки введення санкцій проти особисто Володимира Путіна, мають на увазі можливість неадекватної відповіді з боку Кремля.

«Путін, звичайно, цього не пробачить, і відповідь буде асиметричною. Припустімо, була спроба перевороту в Чорногорії. Вона, правда, була невдалою, але водночас показала, що Європа дуже вразлива до таких спроб. Так, вони не дотиснули, але «можемо повторити», як заведено говорити в цих середовищах. І такої відповіді від Путіна можна очікувати. Природно, тому що економічних форм, фінансових форм тиску у нього немає, і він не зруйнує ринки, навіть якщо у нього є 200 або 300 мільярдів доларів», – вважає політолог.