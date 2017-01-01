Російський політолог прогнозує близький вихід зі складу РФ Чечні, Дагестану та Інгушетії

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Російський політолог Станіслав Бєлковський

Чечня де-факто давно вже не є складовою частиною ні політичної, ні правової системи РФ, упевнений експерт

У недалекій перспективі Чечня, Дагестан та Інгушетія можуть залишити склад Російської Федерації.

Так вважає російський політолог Станіслав Бєлковський, інтерв'ю з яким прозвучало в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Чечня де-факто давно вже не є складовою частиною ні політичної, ні правової системи РФ. Вона абсолютно незалежна держава. У будь-якому разі я думаю, що Чечня, Дагестан, Інгушетія в осяжній історичній перспективі залишать склад РФ. Хочемо ми того чи ні», – сказав Бєлковський.

На його думку, вони покинуть склад РФ ще й тому, що окрім правової логіки політичної існує ще історична логіка, «яка пояснює нам, що ці регіони були приєднані. Ці території регіонами стали вже у складі Радянського Союзу, їх було приєднано до Росії, до Російської імперії, як необхідну перемичку між імперією і Закавказзям. З метою підтримки контролю над Закавказзям».