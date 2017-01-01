Російський режисер передав мільйон рублів бойовикам «ДНР»
- Сьогодні, 18:14
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Гроші Меньшова передали для дообладнання Донецької травматологічної лікарні, де лікують бойовиків
Російський кіноактор, режисер фільмів «Москва сльозам не вірить» та «Любов та голуби», володар нагороди «Оскар» Володимир Меньшов передав 1 мільйон рублів для терористів «ДНР»
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив російський письменник та «політрук» бойовиків «ДНР» Захар Прилєпін.
«Прийшов до мене на зйомки програми «Чай з Захаром» великий актор і режисер, чудова людина, чолов'яга Володимир Валентинович Меньшов. Каже: ось я грошей привіз - допомогти Донбасу. І ноутбук. І передав пакет з усім цим. Загалом, я перерахував що там було в пакеті. Там був один мільйон рублів. І ось ми почали з цим мільйоном працювати», - написав він.
Гроші Меньшова передали для дообладнання Донецької травматологічної лікарні, де лікують бойовиків, написала у Facebook «волонтерка» cепаратистів.
«Медчастина батальйону спецоперацій номер 1 дякує всім небайдужим людям в особі Прилєпіна і висловлює величезну вдячність Володимиру Меньшову за участь в житті наших хлопців. Зараз період загострення всіх захворювань і контузій в тому числі» - написала «волонтерка» Волчкова.