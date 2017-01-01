Російський режисер передав мільйон рублів бойовикам «ДНР»

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Режисер і актор Володимир Меньшов

Гроші Меньшова передали для дообладнання Донецької травматологічної лікарні, де лікують бойовиків

Російський кіноактор, режисер фільмів «Москва сльозам не вірить» та «Любов та голуби», володар нагороди «Оскар» Володимир Меньшов передав 1 мільйон рублів для терористів «ДНР»

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив російський письменник та «політрук» бойовиків «ДНР» Захар Прилєпін.

«Прийшов до мене на зйомки програми «Чай з Захаром» великий актор і режисер, чудова людина, чолов'яга Володимир Валентинович Меньшов. Каже: ось я грошей привіз - допомогти Донбасу. І ноутбук. І передав пакет з усім цим. Загалом, я перерахував що там було в пакеті. Там був один мільйон рублів. І ось ми почали з цим мільйоном працювати», - написав він.

Гроші Меньшова передали для дообладнання Донецької травматологічної лікарні, де лікують бойовиків, написала у Facebook «волонтерка» cепаратистів.

«Медчастина батальйону спецоперацій номер 1 дякує всім небайдужим людям в особі Прилєпіна і висловлює величезну вдячність Володимиру Меньшову за участь в житті наших хлопців. Зараз період загострення всіх захворювань і контузій в тому числі» - написала «волонтерка» Волчкова.