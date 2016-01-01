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    Російському ФК «Кубань» заборонили купувати гравців через борг перед українцем

    • 25 Грудня, 23:21
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    Палата з рішень спорів РФС задовольнила заяву українського громадянина щодо боргів із заробітної платні у ФК «Кубань»

    Російському футбольному клубу «Кубань» заборонили купувати нових гравців через заборгованість перед українським напівзахисником Ігорем Жураховським.

    Відповідне рішення опубліковане прес-службою Російського футбольного союзу.

    Палата з рішень спорів РФС задовольнила заяву українського громадянина щодо боргів із заробітної платні у ФК «Кубань».

    «Зобов’язати ФК «Кубань» м. Краснодар виплатити футболісту-професіоналу Жураховському І.І. заборгованість із заробітної плати. Застосувати до ФК «Кубань» м. Краснодар заборону на реєстрацію нових футболістів у якості забезпечувального заходу», — йдеться у повідомленні РФС.

    Нагадаємо, як повідомли MatchDay, на початку 2016 року напівзахисник українського ФК «Металург» Ігор Жураховський через фінансові складнощі клубу перейшов до російського ФК «Кубань».

    У його активі чтири матчі і один гол за молодіжну збірну України.

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