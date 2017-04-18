Розенко назвав голову місії МВФ в Україні «жахливим непрофесіоналом»

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КМУ Павло Розенко

Віце-прем'єр спровокував скандал

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що глава місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден не розуміє українських реалій. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи статтю ван Родена.

«Після слів експерта», що «основна структура пенсійної системи не змінилася з радянських часів», пропало всяке бажання читати … до кінця ...", - написав Розенко.

«Ну а сентенції на тему введення другого рівня – взагалі «no comment»". Людина просто не розуміє, що це таке і як воно все працює ... Жахливий непрофесіоналізм !!!», - додав віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у статті ван Роден заявив, що «введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) на додаток до чинної системи, на чому дехто наполягає, не матиме особливого сенсу без попереднього виправлення недоліків чинної системи».