Розенко не бачить підстав для підвищення ціни на газ для населення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр заявив, що ціни на даний момент знаходяться на економічно обґрунтованому рівні

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що на даний момент немає підстав для підвищення ціни на газ для населення. Про це він заявив сьогодні, 15 лютого, в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На сьогоднішній день немає ніяких підстав для підвищення ціни на газ для населення. Ми, скажімо так, пішли на досить непрості речі щодо економічного вирівнювання цін на газ в минулому і позаминулому роках. Все, на сьогоднішній день ціни на газ для населення вже виведені на економічно обгрунтований рівень, тому ніякого підвищення ціни на газ у цьому році не повинно бути ніяким чином», - заявив Розенко.

Оскільки ціни на даний момент знаходяться на економічно обґрунтованому рівні, міністр сподівається, що будь-які спроби маніпуляції цими питаннями будуть жорстко припинятися урядом.



