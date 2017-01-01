Розгляд позову України проти РФ в Гаазі може зайняти 5-7 років, – Мін’юст

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Наталія Севостьянова

Перший заступник міністра юстиції вважає, що що для міжнародного правосуддя це недовгий термін

Міністерство юстиції виключає винесення Міжнародним судом ООН рішення за позовом України проти Росії до 2018 року. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, передають Українські Новини.

«Я б не робила таких прогнозів (що цього року Міжнародний суд ООН винесе рішення), думаю, що ні... можливо, це займе 5-7 років», - сказала вона.

При цьому заступник міністра наголосила, що для міжнародного правосуддя це недовгий термін.

Також Севостьянова повідомила, що Україна продовжує підготовку для подачі 6-го позову проти Росії в Європейський суд з прав людини.

Як відомо, Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі почне розглядати позов про порушення Росією конвенції ООН про протидію фінансуванню тероризму, конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 6-9 березня.

16 січня Міністерство закордонних справ передало в Міжнародний суд ООН позов проти Росії.