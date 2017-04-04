Розслідування Bellingcat: єдиним знайденим на Донбасі «Буком» лишається російський

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Всі українські «Буки» на той час були за сотні кілометрів від місця бойових дій

У 2014 році Греділь двічі їздив у військові табори – у травні і липні і там зробив знімки

Після трьох років катастрофи рейсу МН17 на Донбасі залишається достовірною інформація, що єдиним «Буком», що перебував у радіусі ураження літака, був саме російський «Бук».

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації Bellingcat, яка займається розслідуванням.

Експерти проаналізували фотографії капелана ЗСУ Михайла Греділя, які було завантажено в мережу 15 липня 2014 року, за два дні до того, як було збито рейс MH17. На одній із них знято ракетоносій «Бук» другого батальйону 223-го зенітно-полку, який базується в Стрию на заході України. До самої фотографії були прикріплені геотеги, які вказували, що знімки робили начебто поблизу Донецька.

Проте, проаналізувавши самі фотографії, експерти вказують, що вони не знімалися на сході України, а були зроблені на авіабазі в Миргороді на Полтавщині, за сотні кілометрів від лінії фронту.

У Bellingcat вказують, що у 2014 році Греділь двічі їздив у військові табори – у травні і липні – і там зробив знімки.

Також у матеріалі наводиться відео з пересуванням «Буків», зроблене у 2014 році поблизу Миргорода.

Це, за словами експертів, ще раз підтверджує, що всі українські «Буки» були за сотні кілометрів від місця бойових дій і, відповідно, від місця, звідки збили малайзійський літак.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака «Боїнг» рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК «Бук», доправленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.



Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає. В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.