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Розвідка: бойовики обстріляли Дебальцево, щоб звинуватити українців

Бойовики обстріляли м. Дебальцево з мінометів 82 калібру, щоб зняти відео і звинуватити український бік. Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міноборони України

Противник здійснив заходи з метою звинувачення української сторони у зриві досягнутих домовленостей щодо взаємного припинення вогню з 24 грудня.

Вчора, 23 грудня, російські окупаційні війська здійснили обстріли м. Дебальцево із застосуванням мінометів калібру 82 мм. Для фіксації наслідків провокації, підготовки та поширення пропагандистських матеріалів, що дискредитують ЗС України, залучили кореспондентські групи провідних російських ЗМІ під керівництвом офіцерів Центру інформаційно-психологічного протиборства Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.

Розпочинаючи з 00.00 24 грудня 2016 року по всій лінії розмежування у зоні проведення АТО було запроваджено режим тиші. Та вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях в районі Жовтого, що на Луганському напрямку.

З тих же видів озброєння з 6.54 до 7.10, а пізніше з 9.30 до 9.45 – по Мар’їнці. Широкине обстрілювали з 9.54 до 10.10. Українські військові на провокації не відповідали. О 10.25-10.35 - обстріл Новотроїцького зі стрілецької зброї.

Як раніше повідомляв Главком, станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня.

Як повідомив на ФБ-сторінці прес-центру штабу АТО керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, генерал-майор Анатолій Петренко, по всій лінії зіткнення була встановлена тиша.

Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках.

На Маріупольськом - зі 122-міліметрової артилерії, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем. Багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.



Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного Пахаря та Північного. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського (Світлодарська дуга).

З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке. Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.