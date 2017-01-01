Розвідка: Російські військові вбили цивільного на Донбасі. Ще одного поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головне управління розвідки Міноборони: в зоні відповідальності мотострілецького полку з Російської Федерації на Донбасі військові вбили цивільну особу, ще одну - поранили

Українська розвідка продовжує фіксувати чергові факти протиправних дій російських окупантів проти мирних мешканців на території Луганської області.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, в зоні відповідальності 6 окремого мотострілецького полку 2 АК ЗС РФ військовослужбовцями вбито цивільну особу, ще одного місцевого жителя поранено.

Крім того, за даними розвідки, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, скоєної бойовиків «військовослужбовцем 6 ОМСП», травмовано місцеву жінку з донькою. Також у Луганську виявлено двоє військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, пограбували місцевого мешканця та зникли на його автомобілі.

Як повідомлялося у http://www.unian.ua/war/1720061-boyoviki-obstrilyali-jitloviy-sektor-krasnogorivki-poraneno-mistsevogo-meshkantsya.html#mce_temp_url#, раніше під час мінометного обстрілу бойовиками житлового сектору Красногорівки дістав важке поранення місцевий житель. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін «… бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучення в житловий п'ятиповерховий будинок на вулиці Суворова, зазнав важкого поранення чоловік 1950 року народження», - повідомив він.