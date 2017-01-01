Розвідка США офіційно підтвердила: за російськими кібератаками стоїть Кремль

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Росія проводитиме кібероперації проти США і в майбутньом, впевнені розвідники

Викрадення інформації з серверів Національного комітету Демократичної партії США та подальше оприлюднення її під час президентських виборів у Сполучених Штатах було уповноважене вищим російським керівництвом.

Це підтвердив під час слухань у сенатському Комітеті з питань збройних сил у четвер директор Офісу національної розвідки США Джеймс Клеппер, повідомляє «Укрінформ».

«За нашими оцінками, лише найвище російське керівництво могло уповноважити останнє викрадення та розкриття даних, спрямоване на вибори (в США – ред.), враховуючи обсяг та уразливість тих, на кого це було націлено», - заявив керівник американської розвідувальної структури.

Він також висловив переконання, що Росія проводитиме кібероперації проти США і в майбутньому. За його словами, очікується, що вони будуть спрямовані на збір розвідувальної інформації, забезпечення процесу прийняття рішень російським керівництвом, проведення операцій впливу для підтримки військових та політичних цілей Росії, а також для підготовки кіберпростору для майбутніх цілей.

Крім того, Клеппер поінформував, що має дані про використання Росією кібертактики та інструментів з метою впливу на громадську думку в Європі і Євразії.

Водночас, він зауважив, що крім Росії Сполучені Штати мають загрозу в кіберпросторі з боку Китаю, Ірану, Північної Кореї, а також кримінальних та терористичних організацій, цілями яких є державні, комерційні, політичні установи і окремі громадяни США.