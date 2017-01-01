Розвідка США озвучила стратегічну ціль Росії щодо України

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Директор національної розвідки США Ден Коутс

Директор національної розвідки США Ден Коутс заявив, що РФ перешкоджає інтеграції України в західні структури

Росія намагається своїми діями щодо України перешкодити її інтеграції в західні структури. Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс.

«За нашою оцінкою, стратегічна мета Москви в Україні - підтримувати довгостроковий вплив на Київ і протистояти спробам України інтегруватися в західні інститути», - сказав він в четвер на засіданні комітету з розвідки сенату США.

За словами Коутса, «російська військова інтервенція на сході України триває два роки».

Крім того, він переконаний, що російська сторона чинить «військовий і дипломатичний» тиск на Київ з тим, щоб змусити його реалізувати Мінські угоди «в російській інтерпретації».