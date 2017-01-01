  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Розвідка США озвучила стратегічну ціль Росії щодо України

    • Сьогодні, 10:21
    • Розсилка
    Директор національної розвідки США Ден Коутс
    Директор національної розвідки США Ден Коутс

    Директор національної розвідки США Ден Коутс заявив, що РФ перешкоджає інтеграції України в західні структури

    Росія намагається своїми діями щодо України перешкодити її інтеграції в західні структури. Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс.

    «За нашою оцінкою, стратегічна мета Москви в Україні - підтримувати довгостроковий вплив на Київ і протистояти спробам України інтегруватися в західні інститути», - сказав він в четвер на засіданні комітету з розвідки сенату США.

    За словами Коутса, «російська військова інтервенція на сході України триває два роки».

    Крім того, він переконаний, що російська сторона чинить «військовий і дипломатичний» тиск на Київ з тим, щоб змусити його реалізувати Мінські угоди «в російській інтерпретації».

    Читайте також
    Росія США Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ