Розвідка: Захарченка можуть усунути від керівництва «ДНР»

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Олександр Захарченко

Росія попередила ватажка бойовиків про можливість усунення від керування терористами «ДНР»

Представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ РФ попередили керівників так званої «ДНР», що в разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом вони будуть зміщені зі своїх посад.

Про це повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник з посилання на дані військової розвідки.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ намагається примусити лідерів тимчасово окупованих територій України до активізації бойових дій.

«Вчора у Харцизську вранці відбулася нарада між так званим главою «ДНР» Олександром Захарченком та військовими кураторами з Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ РФ. Один із представників Росії в ультимативній формі попередив керівництво так званої «ДНР», що у разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом останні будуть зміщені зі своїх посад», - сказав Мотузяник.

Розвідка також повідомляє, що в п'ятницю 8 бойовиків так званого 9 окремого мотострілецького полку морської піхоти «Новоазовськ» самовільно залишили передові позиції зі зброєю.

«Аби зменшити кількість випадків дезертирства у лавах бойовиків, начальник штабу так званої «ДНР» розпорядився встановлювати в тилових районах блокпости з метою виявлення бойовиків, які самовільно залишаються бойові позиції», - сказав Мотузяник.