Рятувальники попереджають: рівень річок буде підійматись і далі

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Особливо очікують підйом води у басейнах Сяну, Дністра та Західного Бугу

Унаслідок відлиги, опадів та сніготанення передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями на рiчках Закарпатської областi, басейнiв Сяну, Днiстра та Захiдного Бугу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 4-6 лютого, внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення, передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями: на рiчках Закарпатської областi, басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-1,0 м. Очікується поступове послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води на 0,5-1,5 м», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важаючи на наявнiсть значної кiлькостi снiгового покриву, мерзлий грунт в басейнах річок Закарпаття можливі пiдтоплення понижених ділянок талими водами.

Рятувальники попереджають, що 5 - 7 лютого у зв'язку з формуванням талодощового паводку на Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1 м над рiвнями на 8 год 4 лютого, подальше послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з додатковим пiдйомом рiвнiв води на 1 - 2 м, без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, на Закарпатті затопило 525 дворогосподарств унаслідок відлиги та повені.