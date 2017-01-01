Рятувальники «відкопали» з заметів понад дві тисячі автівок

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Залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі

Триває ліквідація наслідків складних погодних умов на автошляхах України, рятувальниками ДСНС з 4 січня вивільнено зі снігових заметів 2 тис.13 автомобілів, у яких перебувало 4 тис. 848 осіб.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 тис. 91 од. тех. та 1 тис. 763 чол., з яких від Укравтодору залучено 1 тис. 24 од. техніки та 1 тис. 529 чол., від ДСНС - 67 од. тех. та 234 чол. о/с. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 2 тис.13 автомобілів, в яких перебувало 4 тис. 848 осіб. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території Одеської області від Укравтодору залучено 264 од. тех. та 295 чол., від ДСНС - 5 од. тех. та 19 чол. особового складу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Одещині через складні погодні умови (снігопад, хуртовини), залишається обмеження руху для всіх видів транспорту на автодорозі М-15 Одеса – Рені. З 12:00 11 січня обмежено рух для великовагового транспорту на автодорозі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ у напрямку на Таганрог.

11 січня заборонено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 11 районів Одеської області - Арцизького, Болградського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського.

Залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на автошляху Кіровоград – Платонове.

З 16-ої години 11 січня було знято обмеження руху: на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ; на автодорозі М-15 Одеса-Рені (частково); на автодорозі М-16 Одеса-Кучургин; на автодорозі М-27 Одеса-Іллічівськ.

За інформацією Мінінфраструктури залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.

На дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Звернень громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.