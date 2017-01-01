Рютте повідомив, коли Нідерланди ратифікують Угоду про асоціацію України з ЄС

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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Нідерланди наразі є єдиною країною в ЄС, що ще не здійснила ратифікації Угоди

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прогнозує, що 30 травня сенат (верхня палата парламенту) підтримає Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, після чого уряд зможе ратифікувати цей документ.

«Мій прогноз, що сенат підтримає це наступного тижня. Після чого нідерландський уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію. Це має відбутися наступного тижня, у вівторок. Ми мали добрі дебати щодо цього минулого вівторка (23 травня – ред.), відтак тепер можемо проголосувати і ратифікувати її. Це дуже позитивно для ЄС, для України, а також для Росії, тому що це допоможе стабілізувати ситуацію у регіоні», – зазначив Рютте.

У лютому у Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом.

Перед цим уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію всупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні 2016 року ухвалили символічну спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди.

Нідерланди наразі є єдиною країною в ЄС, що ще не здійснила ратифікації цієї угоди. Ця ратифікація вже була схвалена в Нідерландах на всіх рівнях, але процес зупинився на найостаннішій, уже технічній стадії – передачі на зберігання до Брюсселя ратифікаційних документів – після того, як ця угода стала першим об’єктом прагнення євроскептиків скористатися новим законом Нідерландів про консультаційні референдуми щодо вже ухвалених законів. У референдумі у квітні 2016 року взяв участь ледь більший відсоток виборців, ніж мінімальних 30%, необхідних для визнання його чинним, але серед цих учасників більшість була проти ратифікації: 61% відсоток учасників референдуму, в якому взяли участь понад 32% виборців, проголосував проти, таким чином долю угоди вирішили менш ніж 19,7% нідерландських виборців.

Джерело: Радіо Свобода