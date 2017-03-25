Саакашвілі анонсував об’єднання кількох демсил

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Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі

Колишній губернатор Одещини сподівається на дострокові вибори вже у цьому році

Екс-глава Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі анонсував об'єднання ряду демократичних політичних сил.

Про це Саакашвілі заявив 25 березня під час форуму, організованого партією «Воля» в Києві, передає «Українська правда».

«Думаю, ми знайдемо формулу (об'єднання) ... Найближчим часом буде велике об'єднання», - сказав він.

За словами Саакашвілі, йдеться про об'єднання політичних сил, представники яких взяли участь у форумі, - ініціатив «Рух нових сил», «Хвиля», партій «ДемАльянс», «Воля», а також деяких інших сил.

При цьому, говорячи про ймовірність дострокових виборів в Україні, Саакашвілі припустив, що вони можуть відбутися вже у 2017 році.

«... Думаю, в Україні події будуть розвиватися вкрай швидко і в цьому році ... все закінчиться виборами», - сказав Саакашвілі.