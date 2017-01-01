Саакашвілі натякнув, що Порошенко має декілька іноземних громадянств

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Порошенко і Саакашвілі

Саакашвілі знає, що більшість з коаліції мають іноземні паспорти

Екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що такі люди, як президент України Петро Порошенко, а зокрема ті, хто працює у олігархічних сферах, мають декілька іноземних громадянств.

«Я точно знаю, що Борис Ложкін, який був головою Адміністрації Президента, має ще ізраїльське громадянство. Знаю, що міністр МВС Арсен Аваков має іноземне громадянство. Також точно знаю, що більшість з коаліції мають іноземні паспорти. Проте цих людей Петро Порошенко не зачіпає», – наголосив Саакашвілі.

Також він наголосив: якщо невдовзі чинна влада, а зокрема особисто президент України Петро Порошенко, позбавить його українського громадянства, то це буде виключно суб’єктивне рішення президента.

«Колись давно я і Порошенко приїхали до України разом. Він – по квоті від Республіки Молдова, я – по квоті від Грузії. Тому, коли ми разом навчалися у Київському державному університеті імені Шевченка, то всі знали, що він – молдованин, а я – грузин. І якщо зараз він намагатиметься позбавити мене громадянства, то це не буде рішенням українського народу, це буде його особисте рішення», – заявив Саакашвілі.

Джерело: zik.ua