Саакашвілі порекомендував екстрадувати його в Росію

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Міхеїл Саакашвілі

Якщо українці захочуть мене екстрадувати, то це треба робити в Росію – політик

Екс-голова Одеської ОДА, лідер Руху нових сил Міхеїл Саакашвілі жартома порекомендував українцям екстрадувати його до Росії.

На запитання ведучого телеканалу ZIK, чи не боїться політик екстрадиції у Грузію після втрати українського громадянства, Саакашвілі відповів, що куди дієвіше буде передати його Російській Федерації.

«У Грузії немає реальних справ проти мене. Якщо українці захочуть мене екстрадувати, то це треба робити в Росію. Це буде більш надійно, бо я потраплю там в Сибір на 30 років», – пожартував Саакашвілі.

Як повідомлялося, 27 листопада в Києві екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі анонсував створення партії «Рух нових сил», яка буде боротися за владу в Україні. «Ми починаємо кардинальну зміну влади в країні. У другу річницю невдалої роботи парламенту ми оголосимо наші вимоги і почнемо оновлення політичної еліти за допомогою кадрового резерву», – заявив Саакашвілі.