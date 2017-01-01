Саакашвілі пропонує відгородитися від окупованого Донбасу величезною стіною

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Михайло Саакашвілі

Екс-голова Одещини припустив, що пізніше жителі цих територій «своїми руками розіб'ють стіну як свого часу східні німці»

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що на кордоні з окупованими територіями Донецької та Луганської областей треба спорудити велику стіну.

Про це він написав у своєму Фейсбук.

«Я за те, щоб спорудити велику стіну (не яценюківську, а справжню), тимчасово відгородиться від окупованої частини Донбасу, сконцентрувавшись на решті України.

Колишній голова Одещини припустив, що пізніше жителі цих територій «своїми руками розіб'ють стіну як свого часу східні німці».

«Ми обов'язково повернемо окуповані території після того, як переможемо корупцію і почнемо швидкий розвиток. Але щоб їх повернути швидше, зміни в першу чергу повинні відбутися в Києві», - пояснив політик.

Додамо, раніше лідер партії «Рух нових сил», заявив про наміри кількох політичних партій об’єднатися.

За словами Міхеіла Саакашвілі, ідеться про об’єднання «Руху нових сил», а також партій «Хвиля», яку створив колишній перший заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, партій «ДемАльянс», «Воля», а також деяких інших сил.