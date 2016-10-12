Садовий визнав, що Львів на межі екологічної катастрофи

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Більше 20% майданчиків зі сміттям у Львові переповнені, зазначив Садовий

Львів знаходиться на межі екологічної катастрофи, оскільки немає місця для вивезення сміття, повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міськради.

«Є проблема, тому що фізично нікуди вивозити сміття. Тільки що мене поінформували, що одну машину з нашим сміттям знову зупинили в Житомирській області, без всяких пояснень», - сказано в повідомленні від імені мера.

«Більше 20% майданчиків переповнені. Двом компаніям, які займаються перевезенням, фактично нікуди вивозити сміття. Ще чотири стараються, але їм дуже важко. Сьогодні складно знаходити полігони, які готові приймати сміття», - зазначив він.

«Сьогодні працює оперативний штаб, ми будемо робити все можливе, щоб виправити ситуацію, але вона залишається складною», - додав Садовий.