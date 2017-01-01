Садовому може загрожувати відсторонення від посади, - Генпрокурор

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У Харкові була завершена експертиза, яка встановила, що ніякого підпалу на сміттєзвалищі «Збиранка» біля Грибовичів не було

Якщо буде вручена підозра щодо недбалості зі смертельними випадками, це достатньо серйозне звинувачення. Воно може призвести і до відсторонення винуватця від займаної посади, і до кримінальної відповідальності, передбаченої законом.

Таку заяву зробив Генпрокурор Юрій Луценко в ефірі програми HARD з Влащенко, коментуючи відкриття кримінального провадження стосовно посадовців Львівської міськради, насамперед міського голови Андрія Садового.

За словами пана Луценка, два тижні тому у Харкові була завершена експертиза, яка встановила, що ніякого підпалу на сміттєзвалищі «Збиранка» біля Грибовичів не було.

«Всі розмови про те, що якісь спеціальні диверсанти із конкуруючих політичних партій підпалили сміттєзвалище експертиза не підтвердила. Це було самозагоряння через недотримання технологій. Відтак стоїть питання про недбалість службових посадових осіб Львівської міської ради, які призвели до такого становища. По-старому це – халатність. Але все обтяжується тим, що ми маємо трьох загиблих. Сім’ї в праві спитати, хто зі службових осіб Львівської міськради за це відповідає. Саме зараз досудове слідство обласної прокуратури встановлює цього «Хто?». Я не можу виключати, що ним може бути і міський голова, і його заступники, і інші посадові особи», – сказав Луценко.

Ведуча Наталія Влащенко перепитала Генпрокурора, чи немає у цієї справи політичного підтексту, як про це заявляє Андрій Садовий. На це Луценко відповів: «Мені здається, що проблема зі сміттям виникає не від того, що мер в опозиції чи коаліції. Сміття просто треба утилізовувати, цим треба займатися. Андрій Іванович не перший термін на посаді і навіть не другий».

Джерело: zik.ua